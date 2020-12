Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 11:00 Uhr

Saarbrücken

Verkehrsminister wollen Rettungsschirm auch 2021 spannen

Die Verkehrsminister der Länder wollen den Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch in 2021 fortführen. Man müsse davon ausgehen, dass die Rückgänge der Fahrgastzahlen wegen der Corona-Pandemie anhielten, hieß es nach Teilnehmerinformationen von der Verkehrsministerkonferenz am Donnerstag in Saarbrücken. Der ÖPNV habe durch die Pandemie „existenzgefährdende Einbrüche“ zu verzeichnen.