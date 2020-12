Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 16:20 Uhr

Saarbrücken

Verkehrsminister fordern Rettungsschirm für ÖPNV

Die Verkehrsminister der Länder haben vom Bund einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr wegen erheblicher Verluste in der Corona-Krise gefordert. Die Fahrgastzahlen seien um 70 bis 90 Prozent zurückgegangen, hieß es einem Beschluss, den die Minister am Donnerstag per Telefonschalte auf den Weg brachten. Allein in diesem Jahr sei mit Verlusten von mindestens fünf Milliarden Euro zu rechnen: Die Deckung dieses Defizits sei „eine gemeinschaftliche öffentliche Aufgabe“ und bedürfe „zusätzlicher Finanzierungsmittel“.