Kassel/Mainz

Verkehrslage beruhigt sich: Bahnen fahren weitgehend normal

Nach erheblichen Einschränkungen für Auto- und Bahnfahrer durch Schnee und Eis hat sich die Lage in Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen weitestgehend beruhigt. Der Zugverkehr habe sich generell normalisiert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen. In Einzelfällen könne es zu witterungsbedingten Verspätungen oder Ausfällen kommen. Auch der nach den starken Schneefällen vorübergehend komplett gesperrte Hauptbahnhof Kassel ist wieder an den Regionalverkehr angebunden.