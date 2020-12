Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 13:50 Uhr

Ludwigshafen

Verkehrsknotenpunkt für Rhein-Neckar-Region wieder frei

Nach rund zehnmonatiger Sperrung wegen umfassender Bauarbeiten ist in Ludwigshafen ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für die Region wieder freigegeben worden. Seit Montag fahren Bahnen und Busse wieder den Berliner Platz an – die Verkehrsdrehscheibe in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz war wegen der laufenden Demontage der nahen Hochstraße Süd seit Ende November blockiert. Täglich nutzen etwa 40 000 Fahrgäste den Platz auch etwa für die Weiterfahrt ins benachbarte Baden-Württemberg.