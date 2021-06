Offenbach/Bad Dürkheim

Verkehrsbehinderungen wegen starker Regenfälle

Regenfälle haben in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Main-Gebiet zu Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Region südlich von Mainz sowie Rüsselsheim und Frankfurt auf hessischer Seite. In Speyer etwa fielen pro Stunde bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter, wie ein Meteorologe des DWD in Offenbach sagte.