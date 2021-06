Verkehrsbehinderungen wegen Sperrung der Salzbachtalbrücke

Wiesbaden/Mainz (dpa) – Die Sperrung der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden hat am Samstag zu Verkehrsbehinderungen geführt: Vor den Ableitungen von der Autobahn 66 staue sich der Verkehr, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt. Am Samstagmittag sei der Stau vor der Umleitung in Richtung Frankfurt etwa drei Kilometer lang gewesen. Er rechnete damit, dass es im Berufsverkehr ab Montag – wenn die Brücke weiter dicht bleibe – zu einem Verkehrschaos kommen könnte.

Die Brücke müsse aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt bleiben, sagte der Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes am Samstag in Wiesbaden. Man sei zu Untersuchungen und einer Lagebesprechung vor Ort. In Überbau und Pfeiler der südlichen Brückenhälfte habe man „eine deutlich sichtbare Rissbildung“ entdeckt. Zudem habe es dort „abgängige Betonteile“ gegeben. Daraufhin sei die Brücke am Freitag komplett gesperrt worden.

Das heißt: Sowohl die A66 (Wiesbaden-Frankfurt) als auch die unter der Brücke verlaufende B263 seien jeweils in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zudem sei der Bahnverkehr ab Hauptbahnhof Wiesbaden eingeschränkt – denn unter der Brücke laufen die Gleise. Die A66 ist die Hauptverkehrsader zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Im Schnitt fahren am Tag rund 80 000 Fahrzeuge über die Brücke.

Auch die Polizei in Mainz rechnete mit größeren Auswirkungen auf den Verkehr ab Montag. Es werde erwartet, dass viele Berufstätige dann nicht über die Schiersteiner Brücke nach Frankfurt fahren, sondern vermehrt über die Weisenauer Brücke. Der Bahn-Verkehr sei derzeit zwischen dem Hauptbahnhof Wiesbaden und Wiesbaden-Ost gesperrt. Die S-Bahnen aus Mainz führen nun bis Wiesbaden-Ost und dann weiter nach Frankfurt.

„Im Großen und Ganzen rollen die Züge zwischen Mainz und Frankfurt.“ Mit Sicherheit werde es aber auch am Montag zu weiteren Behinderungen kommen, sagte der Polizeisprecher. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte mit, der Halt „Wiesbaden Hauptbahnhof“ entfalle, einzelne Linien endeten in „Wiesbaden Ost“. Betroffen sind: RE9, RB10, RB75, S1, S8 und S9.



Experten der Niederlassung West der Autobahn GmbH seien mit Gutachtern vor Ort, „um das genaue Schadensbild, die Schadensursachen sowie die sich ergebenden Konsequenzen schnellstmöglich abzuklären“. Auch die nördliche Brückenhälfte werde überprüft. Weder eine „zeitnahe technische Lösung“ noch eine Aufhebung der Sperrungen seien in Sicht.

