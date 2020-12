Saarbrücken

Verkaufsverbot von Feuerwerk im Saarland eingehalten

Das Verkaufsverbot von Feuerwerk im Saarland wird nach einer Untersuchung des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) beachtet. Bei stichprobenartigen Kontrollen in 15 Betrieben habe es keine Mängel gegeben, teilte die Behörde am Mittwoch in Saarbrücken mit. „Alle Betriebe hielten sich an die Verkaufsbeschränkung für Pyrotechnik.“