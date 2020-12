Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 14:10 Uhr

Kaiserslautern

Verhandlung der Ehrmann-Klage gegen Lautern am 12. Mai

In der anhängigen Klage von Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann gegen den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat das Arbeitsgericht für den 12. Mai einen Gütetermin bestimmt. Die Pfälzer hatten den bis zum Saisonende laufenden Arbeitsvertrag mit dem 61-Jährigen am 6. März fristlos gekündigt, nachdem Ehrmann wegen nicht zu tolerierender Vorkommnisse bereits am 23. Februar freigestellt worden war.