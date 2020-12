Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 10:50 Uhr

Verhandlung der Ehrmann-Klage gegen FCK ohne Öffentlichkeit

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Gütetermin in der anhängigen Klage von Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann gegen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Arbeitsgericht findet am 12. Mai unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies teilte das Arbeitsgericht Kaiserslautern am Mittwoch mit Verweis auf die Ansteckungsgefahr in der Corona-Krise mit. Der Fußball-Drittligist hatte den bis zum Saisonende laufenden Arbeitsvertrag mit Ehrmann am 6. März fristlos gekündigt, nachdem der 61-Jährige wegen nicht zu tolerierender Vorkommnisse bereits am 23. Februar freigestellt worden war.