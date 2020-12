Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 13:20 Uhr

Vergleich: Worms hat günstigsten Abwassertarif Deutschlands

Berlin/Worms (dpa/lrs) – Haushalte in Worms müssen einer Auflistung zufolge am wenigsten für Abwassergebühren zahlen. Zusammen mit Ludwigsburg und Karlsruhe führt die Stadt in Rheinhessen eine Rangliste an, die der Eigentümerverband Haus und Grund am Donnerstag in Berlin vorstellte. Zu den günstigsten zehn unter den 100 größten deutschen Städten zählen auch Hanau, Freiburg, Frankfurt am Main, Regensburg, Heidelberg, Tübingen und Augsburg.