Mainz/Berlin

Vergleich: Rheinland-Pfalz bei Nebenkosten relativ günstig

Rheinland-Pfalz ist einer Studie zufolge für Mieter und Immobilienbesitzer in Städten gemessen an den Nebenkosten fürs Wohnen ein vergleichsweise günstiger Standort. Bei den jährlichen Gebühren für Abwasser, Müll sowie der Höhe der Grundsteuer landen gleich drei rheinland-pfälzische Kommunen in einem Vergleich der 100 größten Städte in Deutschland unter den fünf günstigsten Städten.