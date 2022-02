Karlsruhe/Bad Kreuznach (dpa/lrs)

Vergewaltigung in Bundeswehrkaserne Urteil rechtskräftig

Karlsruhe/Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Das Urteil gegen zwei Bundeswehrsoldaten wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung einer Soldatin in einer Kaserne in Baumholder ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verwarf die Revision der Angeklagten, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Urteil hervorgeht (Az. 3 StR 302/21 vom 16.12.2021).