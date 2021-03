Cochem

Vergessener Koffer in Zug sorgt für Polizeieinsatz

Ein herrenloser Koffer in einem Regionalexpress hat am Dienstagabend in Cochem (Kreis Cochem-Zell) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zugbegleiter fand das Gepäckstück mit einem Aufkleber „Nicht mitnehmen!!!“ in einem Gepäckfach, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der Zug sei daraufhin geräumt und der Bahnhof Cochem teilweise gesperrt worden.