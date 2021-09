Bad Ems

Verfügbares Einkommen der Privathaushalte gestiegen

Das verfügbare Einkommen privater Haushalte in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2019 gestiegen. Im Vorjahresvergleich gab es einen Zuwachs von 2,3 Prozent oder 528 Euro pro Kopf, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte.