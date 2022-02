Saarbrücken

Verfolgungsjagd zu Fuß: Polizei stoppt Mann im Wald

Ein betrunkener Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Transporter in einen Wald geflüchtet und dort von der Polizei gestoppt worden. Die Beamten verfolgten den 35-Jährigen, der vermutlich keine Fahrerlaubnis besitze, am Samstag zu Fuß und konnten ihn nach kurzer Zeit stellen, wie es in einer Mitteilung am Sonntag hieß.