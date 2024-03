Wittlich

Verfolgungsjagd mit über drei Promille: 45-Jähriger gestoppt

Kein Führerschein und über drei Promille Alkohol: Ein betrunkener Autofahrer hat sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten stoppten den Mann am Donnerstagmorgen nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, wie es in einer Mitteilung hieß. Demnach war der 45-Jährige am frühen Morgen mit seinem Wagen von Wittlich Richtung Minderlittgen unterwegs, als ihn die Beamten kontrollieren wollten. Er habe die Anhaltesignale ignoriert und versucht, zu flüchten.