Verfolgungsjagd mit Kind im Auto

St. Ingbert (dpa/lrs) – Eine 35-Jährige ist in einem nicht zugelassenen Auto mit ihrer minderjährigen Cousine und ihrem Sohn im Saarland vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Alarmierung sei einer Streife der Wagen in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) aufgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrerin habe sämtliche Haltesignale ignoriert und sei über Autobahnen, Bundes- und Landstraßen mit zu hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Bei der Fahndung sei der Wagen schließlich auf einem Parkplatz gesichtet worden. Die Fahrerin, ihre 17-jährige Cousine und ihr neun Jahre altes Kind seien in unmittelbarer Nähe am Donnerstabend gefasst worden. Die 35-Jährige stand wohl unter Drogen, hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen und gegen die Frau lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.