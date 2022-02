Nentershausen/Wiesbaden

Verfolgungsfahrt mit mehreren Verletzten auf der A3

Nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 3 sind bei einem Unfall drei Menschen teils schwer verletzt worden. Zeugen hatten am Freitagnachmittag einen schwarzen BMW gemeldet, der über die Autobahn von Frankfurt in Richtung Köln gerast und möglicherweise nicht mehr fahrtüchtig sei, teilte die Verkehrsdirektion Koblenz mit. Eine Polizeistreife sollte den Mann in Höhe der Anschlussstelle Diez kontrollieren, doch der BMW-Fahrer trat auf das Gaspedal. Schließlich verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Auto und prallte auf ein weiteres. Dessen zwei Insassen wurden schwer verletzt, der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.