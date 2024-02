Verfolgungsfahrt endet in St. Ingbert

ARCHIV – Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos. Foto: Robert Michael/dpa

Kaiserslautern/St. Ingbert (dpa/lrs) – Zeugen haben der Polizei nach einer Verfolgungsjagd zur Festnahme eines flüchtigen Autofahrers verholfen. Der 27-Jährige sei am späten Sonntagabend zunächst vor einer Zollkontrolle auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern davongefahren, sage ein Polizeisprecher am Montag. Nachdem er den verfolgenden Beamten zunächst entkommen sei, habe er den Wagen in St. Ingbert abgestellt und sei mit seinem Beifahrer zu Fuß davongelaufen, hieß es in einer Mitteilung.

Laut Polizei alarmierten Zeugen die Beamten und liefen den Flüchtigen zu Fuß hinterher, bis die Polizei die beiden Männer schließlich festnahm. Den Angaben zufolge steht der 27-Jährige unter Verdacht, unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Bei der Flucht über die Autobahn habe er mit seinem Wagen zudem eine Leitplanke gestreift. Gegen ihn laufen nun mehrere Strafverfahren.

