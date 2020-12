Verfassungsrechtler: Trend zur Ausschreibungs-Aufwertung

Umweltministerin Höfken hat mit ihrem Rücktritt die Konsequenz aus anhaltender Kritik an der rechtswidrigen Beförderungspraxis in ihrem Ministerium gezogen. Wie es die anderen Ministerien mit Beförderungen halten, will die CDU-Fraktion mit einer Großen Anfrage erfahren.

Mainz (dpa/lrs). Der Berliner Staats- und Verfassungsrechtler Ulrich Battis sieht einen generellen Trend zur Aufwertung von Ausschreibungen bei Beförderungen in Bund und Ländern. „Das Justiz- und das Innenministerium in Rheinland-Pfalz schreiben ja auch aus. Das zeigt auch, dass es verfassungsrechtlich geboten ist“, sagte der emeritierte Jura-Professor der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Nur die anderen Ministerien machen es nicht, und das kann man angreifen.“ Mit einer Antwort des Innenministeriums auf eine Große Anfrage der CDU-Landtagsfraktion zur Beförderungspraxis in der Landesregierung wird an diesem Mittwoch gerechnet.

Im Innen- und im Justizministerium würden die Stellen bei Beförderungen im Vorfeld ausgeschrieben, hatte die Staatskanzlei mitgeteilt. „In den anderen Ministerien werden alle Beamtinnen und Beamten, die die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen, unabhängig von einer Bewerbung im Beförderungsverfahren berücksichtigt und in die Auswahl einbezogen.“

„Dass man die Ausschreibung aufwertet und sie strikter gehandhabt wird, ist genereller Trend in Bund und Ländern“, sagte Battis, der auch Verwaltungsrechtler ist. „Auch die Rechtssprechung hat sich da geändert.“

„In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass die Ausschreibungen bei Bund und Ländern eher lax gehandhabt worden sind. Das ist keine rheinland-pfälzische Besonderheit“, sagte Battis. „Erst in den letzten 10, 15 Jahren ist das Leistungsprinzip gestärkt worden, auch hinsichtlich der Ausschreibungspflicht.“ Der Bund habe bei der letzten großen Reform 2009 die Ausschreibungspflicht eingeführt.

Die Entscheidung des rheinland-pfälzischen Landespersonalrats von 1995, generell auf Ausschreibungen zu verzichten, passe in die damalige Zeit, sagte Battis. „Auf eine Praxis, die 25 Jahre her ist und der früheren laxen Praxis entspricht, sollte man sich aber nicht berufen.“ Das stelle auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit seinem Beschluss über die Beförderungen im Umweltministerium in Mainz fest.

Zwar gebe es noch immer viele Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht. Die seien gesetzlich zugelassen und in den Laufbahnverordnungen geregelt. Als Beispiele nannte Battis, wenn jemand sich zur Probe auf einer Stelle bewährt habe, oder Vertrauensstellen wie persönlicher Referent und Staatssekretär. „Dass man ganz auf Ausschreibungen verzichtet, geht natürlich nicht.“

Das Grundgesetz sehe in Artikel 33 (2) das Leistungsprinzip als Grundlage für das gesamte berufliche Verhalten im Öffentlichen Dienst vor. „Die Ausschreibung ist danach unstrittig ein zentrales Instrument bei der Personalgewinnung und -steuerung.“ So solle der Pluralismus in einer Gesellschaft gewahrt werden, die auf dem Prinzip beruhe, primär nach Leistung zu entscheiden.