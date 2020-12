Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 17:10 Uhr

Koblenz

Verfassungsgerichtshof weist Beschwerde zur Maskenpflicht ab

Der Verfassungsgerichtshof von Rheinland-Pfalz hat eine Beschwerde der fraktionslosen Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert zur Maskenpflicht zurückgewiesen. Die Beschwerdeführerin habe es versäumt, sich wie auf dem Rechtsweg vorgeschrieben zunächst an ein Verwaltungsgericht zu wenden, teilte der Gerichtshof am Donnerstag in Koblenz mit. Auch sei die Beschwerde „zum Teil schon nicht ordnungsgemäß begründet worden“.