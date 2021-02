Koblenz

Verfassungsgerichtshof meldet Rekordzahl bei neuen Verfahren

Das höchste Gericht von Rheinland-Pfalz hat im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr zu tun gehabt. Im vergangenen Jahr gingen 83 neue Verfahren ein, mehr als in jedem anderen Jahr seit der Gründung 1947, wie der Verfassungsgerichtshof (VGH) in Koblenz am Mittwoch mitteilte. 2019 hatte es 42 neue Verfahren gegeben. 2021 hält der Trend vorerst an: Allein im Januar sind neun Verfahren hinzugekommen.