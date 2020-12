Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 16:20 Uhr

Mainz

Vereinzelt Verstöße gegen Corona-Auflagen: Lage „ruhig“

Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat den Menschen im Land am Wochenende einen insgesamt „verantwortungsvollen“ Umgang mit den Corona-Auflagen attestiert. Die Lage sei ruhig, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz am Sonntag. Im gesamten Land seien an dem frühsommerlichen Wochenende rund 350 Ordnungswidrigkeiten von der Polizei festgestellt worden. Nicht mitgezählt seien dabei von Ordnungsämtern registrierte Verstöße. Vereinzelt habe es auch Straftaten gegeben, sagte der Ministeriumssprecher. Vor allem habe es sich bei den Verstößen um unerlaubte Ansammlungen gehandelt, meist von drei bis zehn Personen.