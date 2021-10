Mainz

Vereine nehmen an Impfkampagne für 12- bis 17-Jährige teil

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) und das Gesundheitsministerium in Mainz starten am Samstag, 9. Oktober, eine gemeinsame Impfkampagne in 15 Sportvereinen des Landes. Dabei sollen vor allem Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren im Vordergrund stehen, wie der LSB am Dienstag mitteilte.