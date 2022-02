Koblenz (dps/lrs)

Vereine bieten Rehasport für Post-Covid-Patienten an

Für Long- und Post-Covid-Betroffene gibt es in Rheinland-Pfalz neben Angeboten in Reha-Kliniken erste spezielle Reha-Sportkurse. Rund eine Handvoll Vereine in Rheinland-Pfalz befänden sich in der Startphase, um derartige Kurse anzubieten, berichtet Dominic Holschbach, Sportreferent beim Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr habe der Verband eine erste Online-Info-Veranstaltung zum Thema Rehasport und Post Covid angeboten, die mit weit mehr als 100 Teilnehmern auf große Resonanz gestoßen sei. Drei weitere Termine seien bereits festgelegt.