Verein will Entwicklung von Ahr-Region vorantreiben

Getrockneter Schlamm im ehemaligen Badezimmer eines verlassenen und bei der Flut im Jahr 2021 zerstörten Hauses. Foto: Boris Roessler/dpa

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Der neue Verein Zukunftsregion Ahr will den Wiederaufbau und die Entwicklung in der Ahr-Region fördern. «Der Kreis Ahrweiler soll auch in Zukunft attraktiv sein für Menschen aller Altersgruppen, Herkunftsorte und Religionen. Ein Standort mit hohem Qualitätsanspruch für Forschung, Unternehmertum und Investoren», sagte Vereinsvorsitzender Guido Mombauer am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Dort stellte sich der 2023 gegründete Verein rund zweieinhalb Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal der Öffentlichkeit vor. Damals starben allein in Rheinland-Pfalz mindestens 136 Menschen, Landschaften und Infrastruktur wurden zerstört.

«Teile des Landkreises sind durch die schreckliche Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 in ihrer angedachten Entwicklung um Jahre zurückgeworfen worden», sagte Mombauer. «Alle bisherigen, bekannten Entwicklungskonzepte wurden über Nacht hinfällig.» Der neue Geschäftsführer, Christoph Klötzer, sagte, der Vereine konzentriere sich nicht nur auf den Wiederaufbau und nicht nur auf das Ahrtal. Vielmehr sei der Verein unabhängig und jeder dürfe und solle mitmachen.

Noch vor seiner Gründung hatte der Verein im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt: Die ehemalige Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Begoña Hermann war trotz heftiger Kritik an ihrem Urlaub im Anschluss an die Flutkatastrophe zeitweise als Geschäftsführerin gehandelt worden. Sie verzichtete schließlich auf den Posten.

Klötzer sprach am Mittwoch vor einem voll besetzten Saal von «gewissen Geburtswehen» des Vereins. Der Abend sei aber ein Startschuss, um ins Gespräch zu kommen. Er appellierte an die Menschen, dem Verein einen kleinen Vertrauensvorschuss zu geben. «Werden Sie Mitglied, bringen Sie sich ein und helfen Sie aktiv mit. Dann bin ich sicher, dass wir Sie nicht enttäuschen werden.»