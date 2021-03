Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen schrumpft

Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) – Frauen haben in Rheinland-Pfalz auch 2020 durchschnittlich deutlich weniger verdient als Männer – allerdings hat sich diese Einkommenslücke verkleinert. Der sogenannte Gender Pay Gap fiel im Vergleich zu 2019 um vier Prozentpunkte auf 15 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag anlässlich des „Equal Pay Day“ am 10. März mitteilte. Damit lag im Bundesland der Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern im von viel Kurzarbeit geprägten Corona-Jahr 2020 drei Prozentpunkte unter dem bundesweiten Durchschnitt und sieben Punkte unter dem rheinland-pfälzischen Niveau von 2010.

Die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Frauen legten seit 2010 stärker zu als diejenigen der Männer. Frauen erzielten 2020 in Rheinland-Pfalz nach Auskunft der Statistiker einen Bruttostundenlohn von 18,48 Euro. Das waren 26,9 Prozent mehr als 2010. Das Arbeitsentgelt der Männer stieg währenddessen um 16,8 Prozent auf durchschnittlich 21,74 Euro im Land.

„Frauen sind häufiger von Altersarmut betroffen“, nannte Frauenministerin Anne Spiegel (Grünen) einen Grund. „Im Falle einer Scheidung geraten alleinerziehende Mütter schnell in wirtschaftlich prekäre Situationen.“ Zudem arbeiteten mit fast 83 Prozent vor allem Frauen Teilzeit. „Denn Frauen übernehmen nach wie vor maßgeblich die unbezahlte Care-Arbeit.“ Dazu gehöre die Versorgung der Kinder, pflegebedürftiger Angehöriger sowie die Hausarbeit – waschen, putzen, kochen. „Das ist die Zeit, die sie nicht der bezahlten Erwerbsarbeit widmen können. Damit sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Führungspositionen aufsteigen.“ Der Frauenanteil bei den Führungskräften liege in Rheinland-Pfalz unter 30 Prozent.

Spiegel wies darauf hin, dass der bereinigte Einkommensunterschied in Rheinland-Pfalz bei fünf Prozent liegt (Bundesdurchschnitt sechs Prozent). „Er misst ausschließlich den Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien“, sagte die grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Dieser Unterschied bestehe also aufgrund „direkter, sexistischer Diskriminierung“. Denn Frauen verdienten dann nur deshalb weniger, weil sie Frauen seien.

Der bundesweite „Equal Pay Day“ an diesem Mittwoch ist laut dem Statistischen Landesamt der Tag eines Jahres, „bis zu dem Frauen – legt man den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern zugrunde – unentgeltlich arbeiten, während Männer bereits ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden“.

