Mainz

Verdi und VAV beklagen Stillstand bei Umsetzung von Zusagen

Die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) haben im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes eine fehlende Umsetzung politischer Zusagen kritisiert. In dem Mediationsverfahren, an dem auch das Land und die Verkehrsverbünde beteiligt gewesen seien, sei der Wille zur Lösung des Konflikts bekräftigt worden, erklärten die beiden Tarifparteien in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag. Trotz der Förderrichtlinie von Ende August seien aber die entsprechenden Ausgleichsleistungen noch immer nicht bei den Unternehmen angekommen.