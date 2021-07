Mainz

Verdi stellt Stopp des Streiks von Busfahrern in Aussicht

Im Tarifkonflikt der privaten Busbetriebe in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi einen Stopp der Ausfälle von Busverbindungen etwa für Schüler, Pendler und Senioren in Aussicht gestellt. Der Streik könnte womöglich schon an diesem Freitag oder Montag vorläufig ausgesetzt werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Mittwochabend. „Wir schlagen vor, in die Schlichtung zu gehen“, erklärte er. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz habe signalisiert, das könne ein gangbarer Weg sein, wenn die eigenen Mitglieder noch zustimmten. Dann würde eine Schlichtungsvereinbarung unterzeichnet und der Streik sofort ausgesetzt.