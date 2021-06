Mainz

Verdi ruft zum Streik im privaten Busgewerbe auf

Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen in dieser Woche starten, wie die Gewerkschaft am Montag in Mainz ankündigte. Einzelheiten zu den geplanten Protesten sollen auf einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) bekanntgegeben werden.