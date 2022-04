Mainz

Verdi ruft zu zweitägigem Streik im privaten Busgewerbe auf

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut zu einem landesweiten Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz aufgerufen. Er soll in der Nacht auf Donnerstag um 3.00 Uhr beginnen und zunächst bis Schichtende am Freitag andauern, wie Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Dienstag mitteilte. Verdi hat in dem festgefahrenen Konflikt um einen neuen Manteltarifvertrag wiederholt zu Ausständen aufgerufen.