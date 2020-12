Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 10:10 Uhr

Koblenz

Verdi ruft Paketzusteller erneut zu Warnstreik auf

Im Raum Koblenz und Trier dürften an diesem Samstag einige Pakete und Päckchen nicht ihren Empfänger erreichen: Verdi hat Zusteller in den Bereichen Nievern (Bad Ems), Straßenhaus, Föhren und Saarburg dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt bei der Post den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Es sei „mit massiven Einschränkungen in der Paketzustellung zu rechnen“, kündigte Verdi an. In den vergangenen Tagen hatten an verschiedenen Standorten bundesweit Post-Beschäftigte zeitweise ihre Arbeit niedergelegt.