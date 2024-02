Verdi ruft in Region Trier zum Warnstreik im Busverkehr auf

Erst vor wenigen Tagen standen viele Busse in Rheinland-Pfalz still. Nun gibt es einen weiteren Warnstreik – in einer Region.

Ein Bus fährt an einem Bahnhof vorbei. Foto: Sina Schuldt/dpa

Trier (dpa/lrs). Die Menschen in der Region Trier müssen sich am Montag auf neue Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie sie am Freitag mitteilte.

Betroffen sind demnach der Standort der DB Regio Bus Mitte GmbH in Mehren und alle Standorte der MB Moselbahn mbH. «Viele Teile der Region Trier dürften von den Streikmaßnahmen betroffen sein», teilte Verdi weiter mit. Der Ausstand starte am Montag um 3 Uhr und ende mit dem Schichtende am selben Tag.

Die Gewerkschaft fordert als Inflationsausgleich Lohnerhöhungen von 500 Euro und eine Einmalzahlung von 3000 Euro. Der Arbeitgeberverband VAV bietet eine Lohnerhöhung von 2,5 Prozent für ÖPNV-Busfahrerinnen und Busfahrer.