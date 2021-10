Mainz

Verdi ruft Betriebe zu Unterschrift unter Tarifverträge auf

Nach zwei Warnstreik-Aktionen in der vergangenen Woche hat die Gewerkschaft Verdi die Arbeitgeber im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz zur Unterschrift unter die bereits grundsätzlich vereinbarten Tarifverträge aufgerufen. Dies sei eine letztmalige Aufforderung, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Mittwoch. „Man muss jederzeit mit unangekündigten Streikmaßnahmen rechnen, die im Grunde gar nicht nötig wären“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.