Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Verdi kündigt Streik im Busgewerbe für August an

Nach einer coronabedingten Verschnaufpause nimmt der Tarifstreit im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt auf. Verdi in Mainz drohte am Dienstag mit einem unbefristeten Streik nach dem 17. August, wie die Gewerkschaft mitteilte. Urabstimmungen in den Betrieben für den sogenannten unbefristeten Erzwingungsstreik liefen seit diesem Montag in den Betrieben.