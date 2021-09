Mainz

Verdi erhöht im Bus-Tarifstreit Druck auf Verkehrsverbünde

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz den Druck auf die Verkehrsverbünde erhöht und mit neuen Streiks gedroht. Verdi-Verkehrsexperte Marko Bärschneider forderte am Mittwoch die Verbünde auf, bis spätestens 30. September die in einem Vermittlungsverfahren zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Landesregierung ausgehandelten Finanzmittel auch abzurufen. Sollte dies nicht geschehen, könnte es auch nicht den vorgesehenen Tarifabschluss mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) geben.