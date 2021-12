Verdi: Beitragsbefreiung für Mitglieder der Pflegekammer

Die Gewerkschaft Verdi hat eine Beitragsaussetzung für Mitglieder der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz gefordert. „Rheinland-Pfalz ist das einzige deutsche Bundesland, wo Pflegepersonen für eine Kammer in die eigene Tasche greifen müssen“, teilte Michael Quetting, Pflegebeauftragter der Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland, am Mittwoch mit. Eine Mitgliedschaft in der Landespflegekammer ist für examinierte Pfleger und Pflegerinnen verpflichtend.

Kritisiert wurde zudem die Verpflichtung, für die Bundespflegekammer Beiträge zu zahlen. „Es ist nicht einzusehen, dass wir in Rheinland-Pfalz in einen Nachteil gezogen werden“, betonte Quetting. „Es ist eine Frage der Qualität in der Pflege“, argumentierte er. Die Pflegekammer habe auch eine Aufsichtsfunktion – durch die verpflichtenden Beiträge würden staatliche Aufgaben zur Last von Angestellten gelegt, so Quetting. Ausgangspunkt seien Planungen der Landesregierung NRW, die Beiträge für Mitglieder der dortigen Pflegekammer bis 2027 auszusetzen, hieß es.

