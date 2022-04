Mainz

Verdächtiger nach Tod von 41-Jähriger in Untersuchungshaft

Der nach dem gewaltsamen Tod einer 41 Jahre alten Frau in Mainz festgenommene Mann ist in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter sah nach Angaben der Polizei vom Mittwoch den «dringenden Tatverdacht des Mordes». Der 21 Jahre alte Deutsche wurde demnach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.