Kriminalität

Montabaur

Verdächtiger hat Lebensgefährtin von Tat berichtet

Kurz nach einer Gewalttat im rheinland-pfälzischen Montabaur hat der mutmaßliche Täter laut Staatsanwaltschaft Koblenz seine Lebensgefährtin angerufen und ihr davon berichtet. «Der Beschuldigte hatte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz nach der Tat gegenüber seiner Lebensgefährtin telefonisch mitgeteilt, drei Menschen getötet zu haben», teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. «Diese alarmierte daraufhin die Polizei.» Demnach sei die Tat am frühen Donnerstagmorgen geschehen. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte habe sich der bewaffnete Beschuldigte zunächst am Tatort verschanzt.