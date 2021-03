Verdacht der Körperverletzung: Anklage gegen Polizisten

Dem Vorfall in der Nacht zum 9. September 2019 sei eine Grenzkontrolle an der Autobahn 60 in der Nähe von Belgien vorausgegangen. Aus dem Auto des 24-Jährigen sei Marihuanageruch gedrungen, weshalb die Beamten die drei Insassen kontrollieren wollten. Der Fahrer flüchtete allerdings vor den Polizeibeamten. Während der Verfolgungsfahrt habe der 24-Jährige das Auto der Beamten gerammt, wobei unter anderem der 35-jährige Bundespolizist verletzt worden sei. In Prüm (Kreis Bitburg-Prüm) sei das Auto schließlich ins Schleudern geraten und habe sich quer gestellt. Bei der anschließenden Festnahme soll es dann zu den Schlägen und Tritten gekommen sein.

Der 35-jährige Polizist gibt laut Staatsanwaltschaft an, aus Notwehr und in Ausübung seines Festnahmerechts gehandelt zu haben. Der 24-Jährige habe sich heftig mit Schlägen und Tritten gegen die Festnahme gewehrt. „Die Staatsanwaltschaft ist nach vorläufiger Bewertung der Ergebnisse der Ermittlungen hingegen der Auffassung, dass die Schläge und Tritte des Beamten nicht durch Notwehr gerechtfertigt waren, sondern als Überreaktion zu bewerten sind“, hieß es in der Mitteilung. Der Festgenommene habe sich wahrscheinlich kaum mehr gewehrt.

Der 24-Jährige muss sich vor einem Amtsgericht in Bitburg für seine Taten verantworten. Die Ermittlungen in dem Fall gegen den Bundespolizisten waren aufgenommen worden, nachdem der Bundespolizei anonym ein Video der Festnahme zugespielt worden war. Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Ein Termin zur Hauptverhandlung steht noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-795389/2