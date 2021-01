Bobenheim-Roxheim/Koblenz

Verdacht auf Vogelgrippe in Vogelpark: Gans positiv getestet

In einem Vogelpark in Rheinland-Pfalz gibt es einen Vogelgrippe-Verdachtsfall. Das Virus mit der Bezeichnung H5N8 sei bei einer verendeten Hawaiigans in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) nahe der Grenze zu Hessen nachgewiesen worden, erklärte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Freitag. Die Bestätigung des Ergebnisses durch das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit stehe noch aus. Das Veterinäramt des Kreises habe den Betrieb umgehend gesperrt und lasse weitere Tiere auf den Erreger untersuchen.