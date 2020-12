Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:20 Uhr

Kaiserslautern

Verdacht auf Untreue: Ermittlungen gegen ehemaligen Landrat

Wegen des Verdachts auf Untreue zum Nachteil des Kreises Kusel hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ein Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Landrat eingeleitet. Der Landkreis habe sich unter anderem vermutlich ohne erforderlichen Beschluss 2015 mit etwa 70 000 Euro am Umbau eines Hauses beteiligt, teilte die Anklagebehörde in der pfälzischen Stadt am Dienstag mit.