Saarbrücken

Verbrechen vor 30 Jahren: Waldstück wird erneut abgesucht

Auf der Suche nach einem Mordopfer von vor knapp 30 Jahren will die Polizei ein Waldstück bei Wadgassen (Kreis Saarlouis) weiter durchforsten. „Es ist eine weitere Absuche geplant, die je nach Witterung in der nächsten Woche abgeschlossen sein sollte“, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken. Das Waldgebiet sei in drei Abschnitte unterteilt, die teils bereits mehrfach durchsucht worden seien. Bisher seien die sterblichen Überreste des seit September 1991 vermissten und mutmaßlich getöteten Mannes aus Völklingen nicht gefunden worden.