Mainz

Verbraucherzentrale: Info zu Verdienstausfällen an Versorger

Bei Verdienstausfällen aufgrund der Corona-Krise rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Kunden, Kontakt mit dem Energieversorger aufzunehmen. Die Bundesregierung habe jüngst mit dem Leistungsverweigerungsrecht Haushalte gestärkt, die wegen finanzieller Einbußen weniger Geld zahlen können. Wenn wirtschaftliche Not dazu führe, dass Kosten für Strom und Heizung nicht gezahlt werden könnten, solle der Versorger Zahlungsaufschub gewähren, teilten die Verbraucherschützer am Donnerstag in Mainz mit.