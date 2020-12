Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 17:40 Uhr

Mainz

Verbraucherzentrale für Internetkompetenz älterer Menschen

Die digitalen Fähigkeiten älterer Menschen sollen mit einem neuen Projekt der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale gestärkt werden. „Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig digitale Kompetenzen sind. Dies ist daher ein Schwerpunkt unserer Verbraucherbildung“, sagte Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Vorstellung des Projektes „Smart Surfer“ am Mittwoch in Mainz. Das modular aufgebaute Bildungsangebot könne als kostenlose PDF-Datei im Internet abgerufen werden, sagte Ulrike von der Lühe vom Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.