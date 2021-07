Verbraucherschützer: Versicherung gegen Flut für alle Häuser

Mainz (dpa/lrs) – Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat vor dem Hintergrund der jüngsten Flutkatastrophe eine Versicherungspflicht für Elementarschäden für alle Gebäude gefordert. Bisher böten nur wenige Versicherer Hausbesitzern automatisch eine Absicherung gegen Starkregen und Hochwasser an, teilte der Verein am Montag in Mainz mit. Zwei Drittel der Häuser in Rheinland-Pfalz sind den Verbraucherschützern zufolge nicht gegen Unwetterschäden versichert.