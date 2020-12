Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 14:30 Uhr

Bad Ems

Verbraucherpreise niedriger als vor einem Jahr

Der coronabedingte Konjunktureinbruch hat den Preisanstieg in Rheinland-Pfalz abrupt gestoppt: Der Index der Verbraucherpreise sank im Juli um 0,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. Im Juni gab es noch einen Preisanstieg um 1,0 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat.