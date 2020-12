Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 11:20 Uhr

Bad Ems

Verbraucherpreise erneut niedriger als vor einem Jahr

Den zweiten Monat in Folge ist die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz unter den Wert des Vorjahres gerutscht. Der Verbraucherpreisindex im August lag 0,2 Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Zuletzt lag die Inflationsrate im Februar 2015 bei minus 0,2 Prozent.