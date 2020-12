Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 14:10 Uhr

Bad Ems

Verbraucherpreise erneut gesunken: Energie deutlich billiger

Niedrigere Energiepreise haben die Verbraucherpreise in Rheinland-Pfalz etwas gedämpft. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, sanken die Verbraucherpreise im September um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit lagen sie den dritten Monat in Folge unter dem Vorjahresniveau.