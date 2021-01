Köln

Verbrannte Frauenleiche: 31-Jährige wurde in Köln umgebracht

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 31-jährigen Bulgarin gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau in Köln umgebracht wurde. Ihre verbrannte Leiche war im Dezember 2020 in Rheinland-Pfalz in Ochtendung bei Koblenz an einem Feldweg entdeckt worden. Inzwischen habe eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft in Köln den Fall übernommen.